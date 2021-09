Eliane analisa atos de 7 de setembro

Afinal, as manifestações pró-Bolsonaro foram ou não muito grandes? E as da oposição?

O presidente deferiu diversos ataques em suas falas nesta terça-feira, especialmente contra o STF e, mais especificamente, seu ministro, Alexandre de Moraes. Diante de apoiadores em São Paulo, Bolsonaro disse que não vai cumprir mais decisões de Moraes – responsável, como relator de inquéritos no Supremo, por ordens de prisão de bolsonaristas que tramavam contra o Poder Judiciário – e que vai pedir sua renúncia. As reações foram e continuam sendo fortes.

Convocação do Conselho da República foi blefe. O presidente convocou para esta quarta-feira, às 9h30, um reunião do Conselho do Governo, integrado pelos ministros do próprio governo e pelo vice-presidente, Hamilton Mourão. Citado pelo presidente em seu discurso durante as manifestações de 7 de Setembro em Brasília, a reunião do Conselho da República, que avalia pedidos de intervenção federal ou de decretos de estado de sítio, não está agendada.

