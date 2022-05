Eliane analisa dados da mais recente pesquisa Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu 21 pontos porcentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno, aponta pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira. De acordo com o levantamento, o petista lidera a corrida presidencial com 48% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (27%) e Ciro Gomes (PDT), com 7%. Os demais candidatos não ultrapassam 2%. “Bolsonaro perdeu fôlego e não está tendo margens para ampliar seus votos – seja entre mulheres, pessoas com ensino fundamental, os que ganham o Auxílio Brasil, evangélicos ou empresários. A pesquisa é muito boa para Lula e muito ruim para o presidente. Mas a consolidação do ex-presidente atrapalha Simone Tebet na terceira via. Candidato forte, como está Lula, é sempre ímã para o eleitor e para os partidos que ainda estão procurando um candidato”, avalia Cantanhêde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afastou os agentes envolvidos no caso de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, morto em uma viatura da corporação nessa quarta-feira. O órgão, que abriu processo disciplinar sobre o caso, não informou qual foi o número de agentes afastados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse ontem ter determinado a abertura de investigações pelas Polícia Federal e pela PRF sobre o assassinato. “Genivaldo é nosso George Floyd brasileiro. Todos protestaram contra aquilo, nos EUA. No Brasil não há movimentos organizados ou indignação a altura deste crime”, diz Eliane.

