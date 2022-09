Eliane analisa dados da pesquisa Genial/Quaest

A quatro dias do primeiro turno da eleição presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou dois pontos para cima e abriu 13 de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 28. O petista aparece com 46% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro oscilou um ponto para baixo em comparação com o levantamento da semana anterior e agora tem 33%. “Quase metade do eleitorado do País está no Sudeste e o ex-presidente Lula tem vantagem no Rio de Janeiro de seis pontos; é bastante coisa para este estado, onde Bolsonaro ‘nadou de braçada’ em 2018 e onde está a base do presidente. Em São Paulo, são 11 pontos de vantagem – isso, na reta final, não é desprezível. Pela primeira vez, Simone Tebet passou, numericamente, Ciro Gomes neste estado. Em Minas, a diferença é de 18 pontos entre Bolsonaro e Lula – e, em todas as eleições, quem ganhou neste estado, ganhou a Presidência da República”, analisa Cantanhêde.

