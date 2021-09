Eliane analisa discurso de Bolsonaro na ONU: ‘Fiasco’

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que acompanha o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, foi diagnosticado com covid-19. É o segundo caso de um infectado por coronavírus na comitiva do País. O diagnóstico foi anunciado na noite desta terça-feira, após discurso do presidente na abertura do evento da ONU. Fala, esta, que teve repercussão negativa no exterior e entre observadores da política externa brasileira e parlamentares. Para eles, Bolsonaro usou sua terceira aparição na ONU mais para mandar recados a seus apoiadores internos do que para reposicionar o País no cenário internacional.

Internamente, na CPI da covid no Senado, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, ofendeu a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao chamá-la de “descontrolada”. O bate-boca começou quando Tebet questionou Rosário sobre o fato de ele ter ignorado suspeitas de corrupção na compra da vacina Covaxin, alvo da CPI. Neste momento, o ministro da CGU mandou a senadora “ler de novo” o relatório do órgão que tratava do assunto, insinuando que ela não havia entendido.

