Eliane analisa evento de lançamento da chapa Lula-Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez acenos a forças políticas de centro e fez críticas ao governo Jair Bolsonaro, sem citar o atual presidente, durante o lançamento de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, em evento com mais seis partidos, neste sábado, 7, em São Paulo. Com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice, o petista deve disputar a Presidência da República pela sexta vez. Ao destoar das falas de improviso, Lula leu seu discurso, em tom moderado, após uma série de declarações recentes com repercussões negativas. “No lançamento da pré-campanha, Lula fez, claramente, contra-ponto com Bolsonaro; o presidente guerreia contra todos e o ex-presidente fez um discurso da paz. Já a fala de Alckmin foi um chamariz para a terceira via”, opina Cantanhêde.

A cúpula do PSDB trata como prioridade nacional neste ano a reeleição do governador Rodrigo Garcia em São Paulo, enquanto João Doria ainda tenta se viabilizar na corrida presidencial. Os tucanos reservam a maior fatia de recursos do Fundo Eleitoral da sigla entre candidatos a Executivos estaduais a Garcia. Serão R$ 21 milhões na expectativa de manter o poder no Estado administrado pela legenda há 28 anos e garantir projeção nacional. “O PSDB vai economizar com a campanha presidencial e gastar dinheiro pra tentar salvar a posição na ‘joia da coroa’, que é São Paulo, porque o líder das pesquisas é o Fernando Haddad, do PT”, diz Eliane.

