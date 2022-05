Eliane analisa fala do ex-presidente Lula sobre guerra na Ucrânia

A revista Time destacou a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cenário político brasileiro na reportagem de capa da edição desta semana. Em entrevista ao periódico americano no final de março, o petista disse que “nunca desistiu da política”. Na versão em inglês, o título atribuiu a corrida presidencial deste ano como “o segundo ato de Lula”, chamado de “presidente mais popular do Brasil”. No texto, o petista ainda responsabilizou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, a União Europeia e os Estados Unidos pela guerra em curso na Ucrânia. “O ex-presidente Lula, que é bom de falar de improviso, tá pisando, sucessivamente, na bola. Então, o que seria um golaço, que é ser capa da principal revista do mundo, ele conseguiu fazer um gol contra. Você nunca transforma a vítima em réu”, opina Eliane.

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, confirmou o desembarque do partido da chamada terceira via e a manutenção de uma candidatura própria à Presidência da República. O União saiu da aliança negociada anteriormente com MDB, PSDB e Cidadania, que anunciaram a intenção de lançar um candidato único ao Planalto. A decisão representa mais um fator que mina a união da terceira via nas eleições. “No universo inteiro, só tem uma pessoa que acredite que a candidatura do Bivar é pra valer: o próprio presidente do União Brasil. Há muita suspeita de que ele está jogando o partido, rico e com tanto tempo de televisão, no colo do presidente Bolsonaro”, diz Eliane.

