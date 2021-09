Eliane analisa movimentos do PSDB e outros partidos para 2022

O senador Tasso Jereissati (CE) vai abrir mão de disputar as prévias do PSDB em favor do governador gaúcho Eduardo Leite, que tem como principal adversário João Doria (SP). O anúncio está previsto para esta terça, 28, às 15h, no Congresso, com a presença de Leite. Logo, será um bom termômetro do posicionamento das bancadas tucanas no Senado e na Câmara. Os dois vinham discutindo a possível aliança desde agosto, como mostrou o Estadão. As prévias tucanas estão marcadas para 21 de novembro.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Covid) recebe nesta terça-feira, 28, a advogada Bruna Morato, que representa médicos da Prevent Senior e ajudou a elaborar dossiê reunindo supostas irregularidades cometidas pela operadora de planos de saúde, entre elas a pressão para aplicar o tratamento precoce e usar medicamentos do chamado “kit covid”. Substâncias como a ivermectina e a hidroxicloroquina, contra-indicada para tratar a covid-19, teriam sido administrados sem o aval do paciente ou de parentes.

