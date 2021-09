Eliane analisa o racha promovido por Bolsonaro no ‘centro, direita, classe média e o capital’

Eliane comenta o tema de sua coluna “O PT uniu o ‘nós’, Bolsonaro rachou o ‘eles’: centro, direita, classe média e o capital’, na qual escreve: “Se o PT instalou o ‘nós contra eles’ no País, o governo Jair Bolsonaro conseguiu reunir de novo o ‘nós’ e rachar o ‘eles’: o empresariado, o setor financeiro, o agronegócio, as PMs, as Forças Armadas, as igrejas, a classe média, o centro e a direita. E assim chegamos ao ‘nós’ do PT contra um ‘eles’ fracionado, difuso, um estouro da boiada.” O “racha” deve chegar, também, à Câmara dos Deputados e ao Senado, principalmente nas novas votações – da Reforma Trabalhista e do Imposto de Renda.

E mais: a guinada do procurador-geral da República, Augusto Aras, que se manifestou contra Jair Bolsonaro e a AGU no marco temporal das reservas indígenas, afirmando que “o Brasil não foi descoberto. O Brasil não tem 521 anos. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país”.

