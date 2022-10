Eliane analisa o resultado das Eleições presidenciais e estaduais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se mantém em silêncio há mais de 12 horas após a derrota no 2º turno para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até as 9h desta segunda-feira, 31, o presidente não havia se pronunciado em público ou em suas redes sociais. “Essas eleições foram as mais tensas e com o resultado mais apertado da história. Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente a não conseguir a reeleição, mas o bolsonarismo é forte e ganhou a joia da coroa, com Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo. Nos três discursos de ontem, o presidente Lula fez um sinal aos bolsonaristas, então ele sabe que os desafios são enormes. Quando fala de reconstruir o País ele está certo”, afirma Eliane.

