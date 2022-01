Eliane: ‘Anvisa pode entrar na Justiça contra o presidente’

Um dia depois de o Ministério da Saúde anunciar o início da vacinação infantil no País, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta quinta-feira a imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos contra covid-19, e chamou técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de “tarados por vacina”. Durante entrevista à TV Nova Nordeste, de Pernambuco, o presidente levantou suspeitas sobre o real número de mortes de crianças com covid e por que a Anvisa teria aprovado a imunização pediátrica: Para Eliane Cantanhêde, a postura de Bolsonaro é passível de um processo judicial pela Agência.

Após o Ministério da Saúde liberar a vacinação infantil no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) listou 17 recomendações para evitar erros na aplicação das doses contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Na série de sugestões, estão incluídos o uso de um ambiente exclusivo para esta faixa etária e o treinamento completo das equipes de saúde. A formulação da dose pediátrica equivale a um terço da usada em pessoas com mais de 12 anos, e o frasco é da cor laranja. “A comunidade médica brasileira perdeu a paciência com as atitudes negacionistas e criminosas do governo”, opina Eliane sobre o grupo de médicos que entrou com pedido de investigação das ações do ministro da Saúde Marcelo Queiroga sobre a vacinação de crianças.

