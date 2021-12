Eliane: ‘Ao recusar ajuda para BA, Governo age por ideologia’

O governo da Bahia informou nesta quarta-feira, dia 29, que o governo Jair Bolsonaro dispensou uma oferta de ajuda humanitária da Argentina para vítimas das enchentes no Estado. Segundo o governo baiano, o consulado argentino, que havia oferecido auxílio material, comunicou nesta noite que o Itamaraty rechaçou a ajuda.

O ex-juiz e pré-candidato à Presidência da República Sérgio Moro (Podemos) saiu em defesa de seu aliado, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR), beneficiado por doação eleitoral do doleiro Alberto Youssef, investigado na Lava Jato. “Eu nem conhecia o senador. Ninguém sabia quem era Alberto Youssef na época (final dos anos 1990)”, disse. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 29, durante entrevista à Rádio Capital FM, do Mato Grosso.

