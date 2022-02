Eliane: ‘Apesar de protocolar, visita dos ministros a Bolsonaro é importante’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai se reunir nesta segunda-feira, 7, com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Edson Fachin, atual vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Previsto para as 11h30, o encontro marca a entrega ao chefe do Executivo do convite para a cerimônia de posse do TSE, que ocorrerá no dia 28, quando Fachin e Moraes assumirão a presidência e a vice-presidência do tribunal, respectivamente. “Bolsonaro vive em guerra com os ministros do Supremo então, apesar de protocolar, é uma visita com simbologia importante e que vai ter muita saia justa”, opina Eliane

Sobre a ida do presidente Jair Bolsonaro à Russia na próxima semana, Eliane escreve em sua coluna: “Não foi à toa que os EUA pediram ao presidente que adiasse a visita, já que a ameaça russa de invadir a Ucrânia se transformou num confronto entre Washington e Moscou, desde que a Europa faz corpo mole e mais ainda quando a China sela uma ‘amizade sem limites’ com a Rússia, tentando equilibrar melhor sua fragilidade política com sua força econômica.”

