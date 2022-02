Eliane: ‘Apoio do PSD à candidatura seria excelente para Lula’

Em meio à ofensiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para conseguir o apoio do PSD à sua candidatura à Presidência da República, o ex-prefeito Gilberto Kassab, que comanda o partido, disse que uma aliança com o PT no primeiro turno da eleição “não é impossível”. “O PSD é um partido muito dividido – tem quem apóie Bolsonaro, quem gosta do Ciro, Doria, Simone Tebet -, então ainda estão observando. Mas para o Lula seria excelente por criar uma boa base no Congresso”, analisa Eliane.

Em discurso marcado por palavrões durante visita à Barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro disparou uma série de ofensas a rivais políticos e renovou o clima tenso e de crise com o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está em tour pelo Nordeste para inaugurar trechos da transposição do Rio São Francisco. Ele aposta na megaobra de infraestrutura e no Auxílio Brasil para fortalecer sua imagem no Nordeste, região onde Lula tem a maior força eleitoral. “Bolsonaro inaugurou obras praticamente prontas de governos anteriores, só faltavam retoques, mas quando houve inundações no Maranhão ou Bahia, não deu as caras”, diz Cantanhêde.

