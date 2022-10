Eliane: “Apoios de Bolsonaro são de sua base raiz; os de Lula são acréscimos”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta que deve incluir em seu programa de governo as propostas da senadora Simone Tebet (MDB), que anunciou apoio ao petista. O ex-presidente também quer que a emedebista viaje com ele para reforçar seu palanque em todo o país. O evento de Lula foi uma forma de fazer frente ao apoio conquistado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na terça, dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e do Rio, Claudio Castro (PL). Ontem também anunciaram apoio ao presidente os governadores Ratinho Junior (PSD), do Paraná, e Ibaneis Rocha (MDB), de Brasília. “Simone Tebet é um apoio superimportante porque ganhou todos os debates e tem propostas. Os apoios de Bolsonaro são de sua base raiz, mais do mesmo; os de Lula são acréscimos ao que ele já tem na esquerda. Já são cinco governadores eleitos em primeiro turno, apoiando o presidente. Eles foram reeleitos com uma massa muito forte de votos e vão ajudar Bolsonaro nos redutos em que ganharam e que o PT, eventualmente, ganhou. A esta altura, os dois lados estão pensando no eleitorado, mas, também, na governabilidade, caso eleitos”, diz Cantanhêde.

