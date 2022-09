Eliane: “Ataques não ajudam a democracia e, muito menos, Bolsonaro e o bolsonarismo”

A jornalista Vera Magalhães foi hostilizada pelo deputado estadual paulista Douglas Garcia (Republicanos), apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o debate para o governo de São Paulo na noite desta terça-feira, 13. Usando um celular para gravar o ato, o parlamentar foi até ela e reiterou os ataques feitos pelo chefe do Executivo há duas semanas a chamando de “vergonha para o jornalismo brasileiro”, em seguida, reproduziu uma falsa notícia sobre a remuneração anual dela na TV Cultura. “O que temos é o presidente Jair Bolsonaro liderando este tipo de ataque. Ao fazer, ele autoriza e estimula seus seguidores a fazerem a mesma coisa. Isso não ajuda o País, a democracia e, muito menos, Bolsonaro e o bolsonarismo. Vai se criando uma identidade dos seguidores do presidente e isto aumenta a rejeição impeditiva de Bolsonaro e criar pânico na sociedade brasileira”, diz Eliane.

