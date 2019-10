Eliane avalia entrevista de Gilmar Mendes como um recado de ‘quem ri por último, ri melhor’

No quadro Direto de Brasília desta terça-feira, 8, Eliane Cantanhêde comenta criticas de Gilmar Mendes à Lava Jato, em entrevista no programa Roda Viva. Gilmar disse que os membros da operação usaram a opinião pública para criticar decisões do Supremo que foram de encontro aos interesses de procuradores e apontou “abusos” da força-tarefa.

Eliane Cantanhêde ainda responde a perguntas de ouvintes.

