Eliane avalia últimos movimentos de federações partidárias

O senador Fabiano Contarato anunciou neste sábado, 19, sua pré-candidatura ao governo do Espírito Santo pelo PT. A definição é um novo empecilho para a federação com o PSB, legenda do atual governador capixaba, Renato Casagrande, que é pré-candidato à reeleição. “As federações estão ficando muito difíceis porque, por princípios, partidos grandes englobam os pequenos. O reflexo na corrida presidencial é que o Lula busca muitas alianças mas tem muitas ainda a fechar”, analisa Cantanhêde.

A Embaixada do Brasil na Ucrânia recomendou em comunicado, neste sábado, 19, que os brasileiros que estão no país redobrem a atenção e evitem as províncias separatistas ucranianas de Donetsk e Luhansk. “As forças diplomáticas brasileiras acharam que o presidente russo, Vladimir Putin, estava blefando pelo lucro político que tem. Agora o Brasil recua desta avaliação porque reconhece que não sabe do que o líder é capaz”, diz Cantanhêde.

