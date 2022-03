Eliane: “Bolsonaro afirmar que põe a cara no fogo por Ribeiro não diz nada”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 24, que bota “a cara toda no fogo” pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que nos últimos tempos está no centro de um escândalo envolvendo liberação de verbas intermediadas por pastores para prefeituras. O caso foi revelado pelo Estadão. “Se alguém fez covardia contra o ministro foi o próprio Bolsonaro, porque Milton Ribeiro diz que atendeu os pastores por determinação do presidente, então foi ele quem o colocou na encrenca”, opina Cantanhêde.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a disputa pela Presidência da República no primeiro turno, com 43%, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Na pesquisa estimulada, o presidente Jair Bolsonaro permanece na segunda colocação, com 26%. “As distâncias entre Lula e Bolsonaro vêm se estreitando, só continua muito alta no eleitordo pobre e Bolsonaro vai investir pesadamente nesta população. E seu maior problema continua sendo a rejeição”, diz Eliane.

