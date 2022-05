Eliane: “Bolsonaro aprendeu a lição e vai visitar o Pernambuco”

A forte pressão de custos dos insumos é a realidade dos agricultores brasileiros que vão plantar a safra mais cara da história, apontam levantamentos de várias instituições. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia, esta última um dos principais exportadores de adubos para o Brasil e a crise energética e logística da China, onde estão as fábricas de defensivos, além da alta do diesel, levaram os preços de insumos às alturas. “O custo dos alimentos está fora de controle e isso impacta no bolso das famílias, com desemprego e inflação, e no humor do eleitor. O presidente disputando a reeleição tem as vantagens – caneta na mão, cargo, verba -, mas tem que assumir as coisas ruins acontecendo no País”, opina Cantanhêde.

Pelo menos 84 pessoas morreram – 79 delas de sexta-feira, 27, até a noite deste domingo, 29 – em decorrência das chuvas intensas e dos deslizamentos que começaram na quarta-feira na região metropolitana do Recife, segundo o governo de Pernambuco. Bombeiros, funcionários da Defesa Civil, soldados do Exército e moradores passaram a madrugada e o dia de ontem nas buscas por sobreviventes sob o entulho e a lama, só interrompendo os trabalhos quando havia risco de deslocamento de terra. “Bolsonaro aprendeu a lição: na tragédia da Bahia ele foi andar de jet ski; em Minas, foi visitar e, agora, também vai ao Pernambuco. O presidente está em uma situação muito difícil no Nordeste; só tem 17% das intenções de votos na região”, diz Eliane.

