Eliane: “Bolsonaro consegue reunir a sociedade civil contra si”

No dia seguinte ao ataque do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro, o governo dos Estados Unidos afirmou nesta terça que as eleições brasileiras servem como modelo para o mundo e disse confiar que o resultado vai refletir o desejo do eleitor. Como o Estadão antecipou, o governo Joe Biden preparava uma resposta à ofensiva diplomática de Bolsonaro, que reuniu cerca de 70 diplomatas na véspera para minar a confiança no sistema de votação adotado no País, sem que nenhuma fraude nas urnas eletrônicas tenha sido comprovada na história, diferentemente do que o presidente afirma. “As oposições estavam muito quietas diante das investidas do Bolsonaro contra vacinas, máscaras, isolamento; ataques à Amazônia, pastores no MEC, erros na política externa… e, aí, o próprio presidente consegue o que a oposição não conseguiu: reunir a sociedade civil contra ele. O que aconteceu foi inédito; Jair Bolsonaro chamou o Brasil de ‘republiqueta de bananas’ aos embaixadores”, opina Eliane.

Participando do Fórum Digital Corrupção em Debate, promovido nesta terça-feira, pelo Estadão e o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), o procurador regional da República da 1ª Região e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Ubiratan Cazetta, também cobrou reação imediata das instituições, em defesa da Constituição e do sistema eleitoral brasileiro, depois dos ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas e ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “As dúvidas que ficam, inclusive no ambiente diplomático sediado em Brasília, é por que o presidente está esticando tanto esta corda? O que ele pretende? E a palavra ‘golpe’ volta com muita força”, diz Cantanhêde.

