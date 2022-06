Eliane: “Bolsonaro cria clima ruim para encontro na Cúpula das Américas”

Diferentes no estilo, na visão política e no trato, os presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden terão seu primeiro encontro nesta quinta-feira em Los Angeles. Se tudo der certo nas previsões do Itamaraty e da Casa Branca, o encontro será lembrado apenas pela foto dos dois presidentes juntos. A reunião foi articulada às pressas e não houve a costura de uma agenda comum do encontro. “Biden abriu o tapete vermelho para Bolsonaro e ele resolveu ir mas avisou que não queria ir e seguiu insistindo na tese de fraude na eleição norte-americana. Não é uma posição diplomática ou elegante”, opina Cantanhêde.

O PSDB vai anunciar oficialmente nesta quinta-feira, 9, o apoio à pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao Palácio do Planalto. O acordo foi fechado nesta quarta-feira, 8, em reunião no gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), nome que será indicado mais adiante para vice da chapa. Com a aliança, três partidos de centro – MDB, PSDB e Cidadania – entram na corrida eleitoral com a proposta de representar a terceira via, uma alternativa à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A terceira via teve vários partidos e candidatos, mas foi ‘enxugando’; agora Simone Tebet corre sozinha e pode deixar as articulações políticas para, finalmente, fazer campanha para o eleitor”, diz Eliane.

