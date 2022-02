Eliane: ‘Bolsonaro disputará reeleição em guerra com o TSE’

O último discurso do ministro Luís Roberto Barroso no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi marcado, mais uma vez, por recados duros ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que nos últimos dias voltou a subir o tom e dirigir ataques contra o Poder Judiciário. Ao conduzir a última sessão como presidente da Corte, Barroso disse que não é supresa que ‘dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo’. “Um general com quem conversei disse que o Barroso tem razão em seu discurso. Há um incômodo entre os militares com a nova investida de Bolsonaro para manipular as Forças Armadas a agirem conforme seus interesses – uma delas, a interferência no TSE”, afirma Eliane.

Ele ficou oficialmente afastado da política, mas não se desligou em um só momento. O senador paulista José Serra (PSDB), que pediu licença médica de quatro meses ano passado para tratamento da doença de Parkinson, diz ter acompanhado o processo de prévias tucano, a tentativa de aproximação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de quadros históricos de seu partido – considerada por ele como natural -, a novidade das federações partidárias e ainda os sinais dados pelo governo Jair Bolsonaro ao mundo. “Bolsonaro tenta replicar em São Paulo a situação do Rio de Janeiro. A direita está toda unida, enquanto centro e esquerda estão rachados. No estado paulista ele tenta emplacar o ministro Tarcísio de Freitas para ser o ímã”, diz Cantanhêde.

