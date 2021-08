Eliane: ‘Bolsonaro está seguindo os passos de Donald Trump nos EUA’

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, Bolsonaro não apresentou elementos mínimos para justificar a medida.

No STF, pode ser marcada nesta quinta-feira a sabatina de André Mendonça e a eleição deve ter novidades.

Em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira, o diretor do FIB BanK, Roberto Pereira Ramos Júnior, admitiu que apesar do nome, a empresa não é um banco, mas sim uma sociedade anônima que presta garantias fidejussórias (garantias pessoais). A companhia teve o nome envolvido nas investigações sobre a compra da vacina indiana Covaxin pela Precisa Medicamentos. Na semana passada, a comissão aprovou a quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do FIB BanK.

E ainda: a crise hídrica já é uma realidade e tem consequências políticas.

