Eliane: “Bolsonaro estava preocupado com a foto na Cúpula das Américas”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta que ficou “maravilhado” durante o encontro que teve com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Cúpula das Américas. Neste primeiro encontro com Joe Biden desde que o americano chegou ao poder, o presidente brasileiro repetiu o discurso de defesa da soberania da Amazônia, criticou a política do “fique em casa” para o combate à pandemia e disse que pretende terminar seu governo de modo democrático. “Bolsonaro estava mesmo preocupado com a foto – e ela ficou boa para ele, porque ninguém atacou ninguém, discutiu problemas sérios ou questões objetivas. Essas imagens em campanha são boas”, analisa Cantanhêde.

A porta-voz da ONU (Organização das Nações Unidas) para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, criticou nesta sexta, 10, a demora no início das buscas do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Eles estão desaparecidos no Vale do Javari, no Amazonas, desde o último domingo.

“Dom Phillips estava fazendo uma reportagem, muito bem acompanhado de Bruno Araújo Pereira por décadas de dedicação à causa indígena. Não há nada de aventura”, diz Eliane.

