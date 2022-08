Eliane: “Bolsonaro não achou que ele e democracia combinavam nos mesmos dia, hora e lugar”

O presidente Jair Bolsonaro cancelou ida à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) como candidato à reeleição. O chefe do Executivo havia marcado uma visita a entidade dia 11 de agosto, mesma para a qual estão marcados dois atos em São Paulo em defesa da justiça eleitoral, da democracia e contra as investidas do presidente sobre o processo eleitoral brasileiro. Um desses atos tem a Fiesp como uma das principais articuladoras. Bolsonaro também desistiu de jantar com empresários do grupo Esfera Brasil no mesmo dia. “Bolsonaro não achou que ele e democracia combinavam nos mesmos dia, hora e lugar. Isso mostra a força do movimento e uma nova era da Fiesp, mais independente”, diz Eliane.

O deputado estadual André Ceciliano (PT-RJ) afirmou, nesta quinta-feira, 3, que vai persistir no acordo em torno de sua candidatura ao Senado e pressionar o PSB para que Alessandro Molon se retire da disputa. O petista disse não haver possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoiar dois candidatos ao governo do Rio e que, por ora, o impasse não deve influenciar na prática o apoio a Marcelo Freixo (PSB), mas reiterou que não aceitará dois candidatos à cadeira do Legislativo na mesma chapa. “Quanto mais o PT bate no Molon, mais ele cresce na preferência eleitoral. E tudo isso porque o partido insiste em seu candidato, que tem muitas ligações com o governador Claudio Castro, que é bolsonarista. Isso é prenúncio de atritos entre PT e PSB no pós-eleição – Lula ganhando ou não”, opina Cantanhêde.

