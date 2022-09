Eliane: “Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro”

A capital federal foi tomada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na véspera do 7 de Setembro. Convocados pelo chefe do Executivo e candidato à reeleição para irem às ruas “pela última vez”, manifestantes desfilam com carros, bandeiras, máquinas agrícolas e montaram um acampamento pedindo intervenção das Forças Armadas no Supremo Tribunal Federal. “O presidente Jair Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro como data do maior comício de sua campanha. Hoje ele não será presidente, mas candidato, e estará em enormes comícios pelo Brasil. E é sua última grande tacada eleitoral, porque vai mal nas pesquisas e vai usar o 7 de setembro para demonstrar força”, analisa Cantanhêde.

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os dados divulgados em 07/09 pelas empresas Quaest e PoderData. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro (PL), 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 49% e Bolsonaro, 36%. “O ex-presidente Lula tem uma diferença confortável porque o tempo está correndo e o presidente Bolsonaro tem pouco arsenal para enfrentar esta diferença – por isso ele usa o 7 de setembro. A eleição, hoje está sendo muito ‘jogada’, no Sudeste, mas com diferenças entre as pesquisas”, diz Eliane.

