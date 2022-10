Eliane: “Bolsonaro usa a religião politica e eleitoralmente”

O candidato à reeleição pelo PL esteve ontem nas celebrações do dia de Nossa Senhora Aparecida, no Basílica Nacional. Apesar dos relatos de confusão, reprimendas e até de vaias, a campanha do presidente considerou positiva a viagem. Ele esteve em Aparecida com os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga; Minas e Energia, Relações Exteriores, além de Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes. “Nunca conseguimos saber se o presidente Jair Bolsaro é Católico ou Evangélico. Ele usa a religião politica e eleitoralmente; acha que está muito seguro no eleitorado evangélico, mas a maior parte da população brasileira é católica, então resolveu, no segundo turno, também investir nesta parcela da população. Isto é uso indevido, falta de civilidade e respeito às religiões no Brasil”, diz Cantanhêde.

