Eliane: ‘Bolsonaro vazou com má-fé as informações na live’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou uma ação movida pelo PT após a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para justificar sua ausência no depoimento à Polícia Federal que estava marcado para sexta-feira, 28. Bolsonaro desobedeceu a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e não compareceu para prestar informações no inquérito que apura o vazamento de uma investigação sigilosa da PF sobre um ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo Eliane, “O inquérito falava de hackers que invadiram o sistema do TSE, mas não do sistema eleitoral, porque as urnas não são conectados à Internet, então não são passíveis de invasão. Bolsonaro usou equivocadamente este texto para atacar o sistema de votação”.

Ao menos 21 pessoas morreram em decorrência das intensas chuvas que atingiram a região metropolitana e o interior de São Paulo neste domingo, 30. Oito crianças estão entre as vítimas. Municípios também registraram o transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após chuvas intensas atingirem a região. Cerca de 340 famílias estão desabrigadas e outras 320 foram desalojadas, segundo o governo estadual. Ao menos cinco pessoas estão desaparecidas e nove ficaram feridas. “A gente vê hoje o que aconteceu ontem e vai acontecer amanhã: chuva em janeiro é tragédia, morte e famílias perdendo tudo. Eu queria que hoje já se estivesse trabalhando para evitar que tudo se repetisse em janeiro de 2023”, diz Cantanhêde.

