Eliane: “Boulos traz lufada de novidade na política”

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou, na segunda-feira, 14, novos momes da equipe de transição do governo Lula para os grupos técnicos de Educação, Esportes, Infraestrutura, Cidades e Juventude. Deputado federal mais votado por São Paulo, Guilherme Boulos integra a equipe de Cidades. Nesta quarta, 16, ele deu entrevista à Rádio Eldorado. “Boulos vem para Brasília com uma pretensão nacional, vai trabalhar com Cidades, que é uma questão que atinge todos os Estados, vai poder viajar e ser conhecido”, comenta Eliane. “Vai ter uma visão muito voltada para a questão da desigualdade e da miséria. Traz uma lufada de novidade na política, com um novo foco, novo discurso e um tema que é caro ao País inteiro”, analisa a colunista do Estadão.

