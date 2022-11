Eliane: “Brasil está recuperando liderança no debate climático”

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na tarde desta quarta-feira, 16, que o “Brasil está de volta” ao debate climático global, falou no desafio de enfrentar o aquecimento global em meio a múltiplas crises e destacou que “não existem dois planetas Terra”. Em pronunciamento na área da Organização das Nações (ONU) da Cúpula do Clima (COP-27), em Sharm el-Sheik, no Egito, ele também cobrou mais ajuda financeira dos países desenvolvidos às nações vulneráveis no campo ambiental.”Há uma sensação de que o Brasil voltou a ser player no mundo. Está recuperando liderança no debate climático”, comenta a colunista.

