Eliane: “Brasil está tomando partido da Rússia”

O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Kremlin na tarde desta quarta-feira, em Moscou, manhã em Brasília, para a reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ponto alto da viagem oficial ao país. Nos cumprimentos iniciais, Bolsonaro destacou ao russo que é “solidário” ao país e que deseja colaborar nas áreas de defesa, petróleo, gás e agricultura. “Tudo bem Bolsonaro ir à Rússia, mas dizer que é solidário é se meter num vespeiro que não cabe ao Brasil. Tínhamos que ficar equidistantes nas posições”, opina Eliane.

Após se encontrar anteontem com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para discutir sua filiação ao partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que vai manter seu compromisso de não concorrer à reeleição. O desejo de Kassab é que, com a possível desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), de concorrer ao Palácio do Planalto, Leite assuma o papel de presidenciável do PSD. “Leite perdeu as prévias do PSDB e é ruim começar uma candidatura depois deste resultado, mas Kassab está à frente destas articulações para um nome de centro que se torne o único entre Doria, Tebet e Pacheco”, diz Cantanhêde.

