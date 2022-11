Eliane: “Brasil vai entrando na normalidade depois da derrota de Bolsonaro”

Integrantes do PT que participaram da coordenação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão para Brasília nesta quinta-feira, 3, para começar uma diálogo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Entre os assuntos que serão discutidos estão a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, que foi promessa do petista na eleição, e eventuais mudanças no teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. “A transição está indo de vento em popa. Geraldo Alckmin sempre ladeado pelos petistas; é como se ele fosse a garantia da frente ampla que Lula quer criar, mas vigiado pelo PT. A única coisa que me pergunto é se a transição será tão civilizada assim quando a equipe do novo governo começar a desobrir os descalabros… O Brasil vai entrando na normalidade depois do primeiro solavanco da derrota de Jair Bolsonaro”, diz Cantanhêde.

