Eliane: ‘Campanha infame de Bolsonaro contra vacinação infantil não convence brasileiros’

São Paulo começa a aplicar a vacina da Pfizer contra o coronavírus em crianças de 5 a 11 anos a partir desta segunda-feira. Nesta primeira etapa da imunização, a capital paulista dá prioridade para quem tenha alguma comorbidade, deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual) ou indígenas aldeados e quilombolas – a vacinação no público sem comorbidades está prevista para ser iniciada na segunda semana de fevereiro. Outras capitais, como Rio, Belo Horizonte e Salvador também aplicam a vacina na faixa etária nesta segunda. “A campanha infame de Bolsonaro contra a vacinação das crianças não está convencendo a população brasileira”, afirma Cantanhêde.

Os constantes sinais de queda na intenção de voto em Jair Bolsonaro entre o eleitorado evangélico começam a preocupar governistas e gente do “bolsonarismo raiz”. Nem as mais recentes declarações defendendo a agenda conservadora nos costumes nem a indicação de André Mendonça para o STF parecem ter sido suficientes para alterar o rumo dessa tendência. Os motivos da corrosão são incertos e, muito provavelmente, passam pelas dificuldades dos brasileiros na economia. Porém, começa a ganhar força a ideia de que atitudes de Bolsonaro no cotidiano, como dançar funk em uma lancha junto com uma mulher de biquíni e sugerir pouco apreço ao trabalho, estão repelindo evangélicos. De acordo com Eliane, antes dos evangélicos, o presidente já afetou seu apoio entre militares, empresários, banqueiros e ruralistas e, estar nesta posição, com a proximidade das eleições, é “mexer com fogo”.

