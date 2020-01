Eliane Cantanhêde analisa posicionamento do Brasil diante de crise entre EUA e Irã

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 6, Eliane Cantanhêde comenta o início de 2020 já sob forte tensão no cenário internacional. Na última sexta-feira, 3, os Estados Unidos empreenderam um ataque no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, que terminou com a morte do principal comandante militar do Irã, o general Qassim Suleimani. Desde então, Estados Unidos e Irã passaram a ampliar suas ameaças. O país persa fala em “vingança implacável”. Já o presidente americano, Donald Trump, disse que já possui 52 alvos para futuros bombardeios no Irã. E qual o posicionamento do Brasil diante deste conflito? Ouça o podcast no player abaixo.

Eliane Cantanhêde ainda trata de outros assuntos e responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

