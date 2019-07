Eliane Cantanhêde comenta ‘Dia D’ para a Previdência e ida de Moro à CCJ da Câmara

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 2, Eliane Cantanhêde fala sobre a apresentação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. O parecer, elaborado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), deve ser brando com os professores. Outro destaque deste podcast é o depoimento que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, dará hoje à Comissão de Constituição e Justiça da Casa para esclarecer as conversas atribuídas a ele com procuradores da Operação Lava Jato, publicadas pelo site The Intercept Brasil. Ouça no player abaixo.

