Cantanhêde destaca silêncio de Bolsonaro e Moro sobre ataque à produtora do Porta dos Fundos

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 2, Eliane Cantanhêde trata, entre outros assuntos, do silêncio do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre o ataque à produtora do canal Porta dos Fundos, que teve dois coquetéis molotov arremessados contra sua sede no Rio de Janeiro em represália a um especial de Natal que faz piadas com a fé cristã. Um grupo integralista assumiu a autoria do atentado.

Bolsonaro, no entanto, manifestou “solidariedade” ao empresário Luciano Hang, proprietário das Lojas Havan e apoiador do seu governo, após a estátua de uma das sedes da loja pegar fogo no interior de São Paulo. Ouça o podcast no player acima. Eliane Cantanhêde ainda responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

