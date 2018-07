Eliane Cantanhêde entrevista líder do PR no ‘Jornal Eldorado’ desta quinta

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 26, Eliane Cantanhêde e Carolina Ercolin entrevistam o deputado José Rocha (BA), líder do PR na Câmara. O assunto da conversa é a desistência do empresário Josué Gomes (PR) de ser vice do presidenciável tucano, Geraldo Alckmin, e a posição do partido diante da recusa. Rocha não perdeu a esperança em uma resposta positiva do filho do ex-vice presidente José Alencar e diz que o nome escolhido pelo Centrão será divulgado até as 12h.

A coluna ainda repercute a entrevista exclusiva que o pré-candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Skaf, concedeu à Rádio Eldorado. Além disso, o podcast conta com a participação do editor do Caderno 2 do Estado, Ubiratan Brasil, direto de Paraty, no Rio de Janeiro, onde acompanha a Flip 2018. Ouça no player acima.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

#PerguntepraEliane

