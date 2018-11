Eliane Cantanhêde entrevista o senador Ricardo Ferraço no ‘Jornal Eldorado’ desta quinta

No quadro Direto de Brasília desta quinta-feira, 8, a colunista Eliane Cantanhêde e os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin entrevistam o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), uma das vozes dissonantes na votação do Senado que aprovou ontem o reajuste de 16,38% no salário dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal — presidido atualmente por Dias Toffoli — e do procurador-geral da República — cargo hoje ocupado por Raquel Dodge. Agora, a proposta segue para sanção do presidente Michel Temer.

Na opinião de Ferraço, a decisão do Senado de dar aumento salarial aos magistrados é um “recado” para o governo de Jair Bolsonaro, que será empossado presidente da República no dia 1º de janeiro. Ouça no player acima. Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin de segunda a sexta, das 9h às 9h30, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3).

#PerguntePraEliane

