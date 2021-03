Eliane Cantanhêde fala sobre o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Sob pressão para conter o avanço do novo coronavírus no País, o presidente Jair Bolsonaro decidiu nomear o médico Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia vai substituir o general Eduardo Pazuello, demitido depois de acumular desgastes, como a demora para a compra de vacinas e falta de coordenação com Estados no combate à covid-19, e das quase 280 mil mortes causadas pela doença. Queiroga, que é pró-isolamento, será o quarto a assumir o comando da pasta desde o início da pandemia, há um ano. Ludhmila Hajjar foi sondada pelo presidente Bolsonaro para assumir a pasta após a saída de Pazuello. No entanto, após reunião com Bolsonaro, a contratação acabou não se concretizando.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e toda a diretoria do BC participam nesta terça-feira, às 10h, da primeira sessão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) – Análise de Mercado, em Brasília. Às 14h30, Campos Neto e os diretores participam da primeira sessão da reunião do Copom – Análise de Conjuntura. Não há outros compromissos na agenda da diretoria do BC para esta terça.

