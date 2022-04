Eliane: “Centrão não está com Bolsonaro para criar crise na democracia”

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em suas redes sociais nesta quinta que o processo eleitoral brasileiro é “uma referência”. A fala é uma resposta aos novos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) à lisura do processo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também havia se manifestado sobre os ataques do presidente. “Essa é a boa notícia da semana. O presidente da Câmara é bolsonarista e tem jogado muito o jogo do Governo. Sua nota é bastante incisiva e isso é uma demonstração do Centrão de que tudo tem limite”, opina Eliane.

O Supremo Tribunal Federal (STF) impôs nesta quinta-feira, 28, nova derrota para o governo Jair Bolsonaro na área ambiental. Num julgamento iniciado no dia 7 e concluído nesta quinta-feira, 28, a Corte revogou três decretos que restringiram a participação popular e de governadores em órgãos ambientais federais. Na mesma sessão, os ministros ainda proibiram, por 10 votos a zero, a concessão automática de licenças ambientais a empresas que representam risco médio ao meio ambiente. “STF fechou a porteira, mais uma vez, para o governo Bolsonaro. Esse pacote simboliza o Supremo falando que ele não pode fazer o que quer”, diz Cantanhêde.

