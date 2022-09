Eliane: “Chegamos à reta final com a tensão do que pode ou não acontecer”

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que integrantes do Partido Liberal (PL) sejam investigados por produzirem um relatório com informações “falsas e mentirosas” sobre a segurança das urnas eletrônicas. O partido do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, divulgou nesta quarta-feira, 28, documento em que, mesmo sem provas, afirma que o resultado da eleição pode ser fraudado por um grupo de servidores da Corte eleitoral. A reação do ministro veio três horas e 20 minutos depois. “O mundo está de olho nas eleições do Brasil porque criou-se a expectativa de que possam haver ameaças à democracia brasileira, ao resultado das eleições e às urnas eletrônicas – causadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O documento do PL é uma ‘espuma’ ruim a quatro dias da Eleição, para criar tumulto, confusão e dúvidas sobre o processo. Ninguém entendeu o objetivo por trás disso”, diz Eliane.

