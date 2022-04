Eliane: “Ciro Nogueira trata presidente do Cade como despachante pessoal”

O inquérito da Polícia Federal que apontou indícios da prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mostra num trecho de suas 217 páginas que ele trata um apadrinhado em posto-chave do governo como seu despachante pessoal. Em uma conversa, o ministro se refere ao presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, como “meu menino” e diz ainda “eu botei ele lá”. “Ciro Nogueira ocupa o coração do governo, é um dos principais líderes do centrão e foi quem indicou Alexandre Cordeiro para a presidência do Cade. Ele o trata como despachante pessoal, que faz o que ele quer”, opina Eliane.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu pelo reajuste de 5% para todos os servidores públicos do Executivo federal a partir de julho, como antecipou o Estadão/Broadcast. O custo de oferecer esse aumento para todo o funcionalismo é R$ 6,3 bilhões em 2022, ano em que o presidente tenta a reeleição. “Essa porcentagem não resolve o problema e cria outro para todo país. De onde vem o dinheiro? Vai ter que ter corte e em áreas onde não poderia mais cortar e em investimentos, que garantem o desenvolvimento do país”, diz Cantanhêde.

