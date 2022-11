Eliane: “Com desdém contra o mercado, Lula tumultua a transição”

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na manhã de quinta-feira, 17, o cumprimento do teto de gastos em detrimento da destinação de recursos para a área social. Ele participou de evento promovido na 27.ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP27), no Egito. “Lula compra a ideia populista de que o mercado é um ganancioso que só destrói a cultura, a educação, a saúde. Isso é falta de compreensão sobre o que significa investimento, crédito, responsabilidade fiscal”, avalia a colunista. “Lula tumultua a própria transição”

