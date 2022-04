Eliane: “Com ou sem CPI, essa história do MEC não é boa para o Governo”

O esquema das “escolas fake”, no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), presidido por um indicado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI), se alimenta de emendas do orçamento secreto, o que inviabiliza que as mais de 2 mil novas obras prometidas pelo governo saiam do papel. O mecanismo de direcionamento de recursos públicos com base em critérios políticos e sem transparência, revelado pelo Estadão, não garante a continuidade de repasses. “Essa história, com CPI ou não, estourando às vésperas da eleição, não é boa para o Governo”, diz Eliane.

Um grupo de 300 empresários, – que reúne donos da Riachuelo, Madero, Centauro e Pernambucanas – apresentou nesta terça-feira, 12, em Brasília (DF), três Propostas de Emenda à Constituição (PEC) relacionadas ao ambiente de negócios no País, como antecipado pelo Estadão. As sugestões de mudança na legislação incluem a desoneração permanente da folha de pagamento (ou seja, a redução dos tributos cobrados sobre os salários dos funcionários) por meio da criação de um tributo similar à CPMF. “Essa medida mostra uma articulação do setor empresarial e é exatamente o que o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendia todo o tempo. Há muita resistência da sociedade, então também há dentro do Congresso”, avalia Cantanhêde.

