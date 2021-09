Eliane: ‘Com teste negativo, o presidente se libera para sair em campanha’

Nesta segunda-feira, 27, Jair Bolsonaro completa mil dias de seu governo sem ter o que celebrar. Desgastado, tem perdido cada vez mais capital político por causa de uma mistura de problemas, como as quase 600 mil mortes na pandemia do coronavírus, a disparada da inflação, o desemprego e suas sucessivas ameaças à democracia. Pesquisa divulgada na quarta-feira pelo Ipec mostra que sua avaliação negativa já supera a metade dos brasileiros, com 53%, sendo que 42% o consideram péssimo e 11% o acham ruim.

O presidente da República diz ter testado negativo para covid-19 neste domingo, 26. As informações foram confirmadas em nota da Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto. Com isso, o mandatário deverá retomar as atividades presenciais a partir desta segunda-feira, 27. Segundo apurou o Estadão, o teste foi realizado na residência oficial de Bolsonaro, o Palácio da Alvorada, onde ele está cumprindo isolamento desde que voltou dos Estados Unidos.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi mais um membro da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos a ter diagnóstico positivo para a covid-19 – o quarto. A informação foi divulgada pelo próprio executivo em seu perfil no Instagram. Entre as autoridades que acompanharam Bolsonaro a Nova York e que também estão com covid, o primeiro a compartilhar o diagnóstico foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que permaneceu nos EUA para seguir em isolamento. Na sequência, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também disse que havia sido contaminado, quando já estava de volta ao Brasil. Além deles, afirmaram que pegaram a covid a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o advogado-geral da União, Bruno Bianco.

