Eliane comenta dados da pesquisa Datafolha

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os números divulgados em 15/09 pela empresa Datafolha. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 33%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 48% e Bolsonaro, 37%. “Desde o Datafolha de agosto de 2018 até agora há uma forte estabilidade na diferença entre o ex-presidente Lula, na dianteira, e o presidente Jair Bolsonaro, em segundo lugar. Com 48% [dos votos válidos para Lula] tem segundo turno e aí entram problemas adicionais: o eleitor do Lula vai votar? Tem a questão do medo, porque estamos vendo uma eleição violenta, e a questão que o próprio ex-presidente também já falou: o eleitorado do Bolsonaro é mais obstinado e não deixa de votar. Se houver grande abstenção pode afetar os votos do Lula”, analisa Cantanhêde.

