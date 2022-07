Eliane comenta encontro de Bolsonaro com embaixadores e ligação com Zelenski

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse na tarde deste domingo, 17, que cerca de quarenta embaixadores estrangeiros já confirmaram presença na reunião convocada por ele para tratar das urnas eletrônicas. Ele, porém, não mencionou quais seriam estes embaixadores – reportagem do Estadão mostrou que algumas das principais representações estrangeiras, como Estados Unidos, Reino Unido e Japão ainda não confirmaram presença. O encontro está agendado para às 16h no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, e servirá para que Bolsonaro repita a tese nunca comprovada de que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018. “Muitos embaixadores da América do Sul não foram convidados, assim como embaixadores árabes; é um grupo muito específico. O presidente Bolsonaro vai falar mal das eleições brasileiras e das urnas e há um temor sobre isso”, conta Cantanhêde.

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo, 17, que receberá uma ligação do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, nesta segunda-feira, 18, mas não disse sobre quais assuntos os dois devem tratar. De acordo com ele, suas propostas serão feitas de acordo com o que Zelenski lhe disser. “Bolsonaro já disse que era solidário à Rússia, disse que Brasil é independente em relação à guerra e chamou Putin de ‘parceiro’. Ele está muito mais próximos deste País que da Ucrânia e de Zelenski”, diz Eliane.

