Eliane comenta reação do STM aos áudios sobre ditadura

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), general Luiz Carlos Gomes Mattos, rompeu o silêncio sobre os áudios em que ministros da Corte apontam a prática de tortura no período da ditadura militar no País. Durante a sessão de julgamento nesta terça-feira, 19, a primeira após a revelação do material, Mattos afirmou que não tinha “resposta a dar”. “Não estragou a Páscoa de ninguém”, disse ele, referindo-se à data da divulgação dos áudios.

“Emissários do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm sondado generais da cúpula do Exército. Sem rodeios, querem saber se Lula conseguirá tomar posse, caso seja eleito. A resposta não foge ao script: nada impedirá o vencedor, qualquer que seja ele, de assumir a cadeira no Palácio do Planalto”, diz a coluna de Vera Rosa.

