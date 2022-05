Eliane: “Daniel Silveira joga a população brasileira contra o STF e as leis”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) precisa pagar R$ 405 mil por violar medidas cautelares impostas no processo em que ele foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques antidemocráticos. “O cerco a Daniel Silveira continua. Ele segue aprontando as dele e fazendo campanha no Rio de Janeiro, apesar de o STF já ter reiterado que está inelegível. É um assinte”, opina Eliane.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira, 3, que não é “impossível”, mas é “difícil” uma aliança da legenda com Ciro Gomes (PDT) na disputa ao Planalto. Para Kassab, o pré-candidato do PDT é “a única terceira via” e seria “uma extraordinária terceira via”. Ciro compartilhou a declaração no Twitter e agradeceu ao “amigo”. “Kassab fica tateando, mas isso é jogada; ele tá pronto para fazer o que o Podemos e o União Brasil querem: liberar cada um para votar como bem entender”, diz Cantanhêde.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.