Eliane: “Defesa da democracia por um ministro é o mínimo esperado”

A Diretoria de Fiscalização da Responsabilidade Fiscal do Tribunal de Contas da União (TCU) propôs que o governo explique de onde sairão os recursos para bancar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que ampliou benefícios sociais exclusivamente durante os meses que cercam a eleição. “É importante ter isso não apenas pelos R$ 41 bilhões já definidos, mas para saber de onde virá o dinheiro para o ano que vem. Todo mundo está fazendo benesses para reeleger Bolsonaro, mas esquecendo que dinheiro não cai de árvore ou meteoro”, diz Eliane.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, cobrou “devoção à democracia” de ministros da Defesa de países das Américas e afirmou que as Forças Armadas devem se manter “sob firme controle civil”, além de afirmar que as instituições militares precisam ser transparentes. O enviado do governo norte-americano está no Brasil para uma conferência com ministros da Defesa dos países da região. Ele chegou na noite de segunda-feira a Brasília, no momento em que o governo Joe Biden envia seguidos recados de confiabilidade no sistema eleitoral do Brasil e exige do presidente Jair Bolsonaro respeito ao resultado das eleições. “Seria manchete se o ministro da Justiça não defendesse a democracia, é o mínimo que se espera. Nesta mesma reunião, foi reforçada a importância de que as forças militares e de segurança sejam lideradas por civis – e isso sempre ocorreu no Brasil; só passou para os militares durante o governo Bolsonaro”, lembra Cantanhêde.

